195€/stagiaire

Il reste 1 place pour le stage forge du 12 décembre. Envie de découvrir l’art de la forge ? C’est le moment de vous inscrire (réservation obligatoire). Le stage se déroulera sur le site de Juillé. site de Juillé Ecomusee 86500 saulgé Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Envie de découvrir l’art de la forge ? Et si vous participiez à un stage forge d’une journée à l’Ecomusée avec un artisan forgeron passionné pour vous guider ? Il reste une place pour le stage du 12 décembre 22 Maximum 2 personnes par stage. Bon cadeau possible

