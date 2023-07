Randonnée naturaliste site de Garlande Luxey, 17 juillet 2023, Luxey.

Luxey,Landes

randonnée de 10 km à la découverte du patrimoine naturel des forêts galerie de la Petite Leyre..

2023-07-17 fin : 2023-07-17 18:30:00. EUR.

site de Garlande

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



10 km hike to discover the natural heritage of the Petite Leyre gallery forests.

paseo de 10 km para descubrir el patrimonio natural de los bosques galería de Petite Leyre.

10 km lange Wanderung zur Entdeckung des Naturerbes der Galeriewälder der Petite Leyre.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Cœur Haute Lande