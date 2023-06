Latitude Nordique Site de départ des activités: Les Prenats 37120 Braslou Braslou, 12 juin 2023, Braslou.

Braslou,Indre-et-Loire

En famille, entre amis, en groupe, enfants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour une balade pédestre récréative en cani rando ou en étant confortablement assis dans un siège en cani kart (à 2, 3 ou 4 passagers) en accompagnant le musher (le conducteur de chiens de traîneau) l.

Dimanche à 09:00:00 ; fin : . 39 EUR.

Site de départ des activités: Les Prenats 37120 Braslou

Braslou 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



As a family, with friends, in a group, children or adults, come and join the pack of Siberian Husky for a recreational walking tour in cani rando or by being comfortably seated in a cani kart (2, 3 or 4 passengers) by accompanying the musher (the sled dog driver) the

En familia, con amigos, en grupo, niños o adultos, ven a unirte a la manada de Husky Siberiano para un paseo recreativo de cani rando o estando cómodamente sentado en un cani kart (con 2, 3 o 4 pasajeros) mientras acompañas al musher (el conductor del trineo) el

Ob mit der Familie, mit Freunden, in der Gruppe, mit Kindern oder Erwachsenen, schließen Sie sich dem Rudel Siberian Huskys an und machen Sie einen erholsamen Spaziergang im Cani Rando oder sitzen Sie bequem in einem Sitz im Cani Kart (für 2, 3 oder 4 Passagiere) und begleiten Sie den Musher (den Schlittenhundeführer). l

Mise à jour le 2023-06-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme