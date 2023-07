Balades découverte de la nature « Les Mystères de Crussol » – en soirée Site de Crussol Saint-Péray, 20 juillet 2023, Saint-Péray.

Saint-Péray,Ardèche

En début de soirée, partez pour une randonnée de 3h, approfondissez vos connaissances en matière de géologie, de faune, de flore en compagnie d’un guide nature qui vous révélera les secrets du massif de Crussol..

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 21:00:00. .

Site de Crussol

Saint-Péray 07130 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



In the early evening, set off on a 3-hour hike to learn more about the geology, fauna and flora of the Crussol massif, accompanied by a nature guide who will reveal the secrets of the massif.

A primera hora de la tarde, emprenda una excursión de 3 horas para conocer mejor la geología, la fauna y la flora del macizo de Crussol, acompañado por un guía naturalista que le revelará los secretos del macizo.

Am frühen Abend können Sie zu einer dreistündigen Wanderung aufbrechen. Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse über Geologie, Fauna und Flora in Begleitung eines Naturführers, der Ihnen die Geheimnisse des Massivs von Crussol enthüllen wird.

