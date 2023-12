Observation des oiseaux de la zone humide du site de Courpain Site de Courpain à Ouvrouer les Champs Ouvrouer-les-champs, 27 janvier 2024 12:00, Ouvrouer-les-champs.

Observation des oiseaux de la zone humide du site de Courpain Samedi 27 janvier 2024, 13h00 Site de Courpain à Ouvrouer les Champs Voir https://www.maisondeloire45.fr/

Le site de Courpain abrite un grand nombre d’oiseaux. Pour les découvrir, un animateur de la maison de Loire du Loiret sera sur place, à l’observatoire pour vous accueillir de 14h à 17h

Site de Courpain à Ouvrouer les Champs Ouvrouer-les-champs Ouvrouer-les-champs [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 76 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisondeloire45.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisondeloire45.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T13:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

Cyril MAURER