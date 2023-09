La trame turquoise au pays du Der Site de Chantecoq, parking de la Maison de la Réserve – Office Français de la Biodiversité Giffaumont-Champaubert, 30 septembre 2023, Giffaumont-Champaubert.

La trame turquoise au pays du Der Samedi 30 septembre, 09h00 Site de Chantecoq, parking de la Maison de la Réserve – Office Français de la Biodiversité Sur inscription

Découverte d’une migration des plus discrètes, celle des amphibiens, entre lac, mares, étangs et bois humides à proximité d’une des plus grandes haltes migratoires pour les oiseaux : le Lac du Der.

Seront évoqués les nombreux obstacles à la migration créés par l’homme et quelques actions permettant d’y remédier.

Parcours pédestre (2 Km maximum) et visite d’un passage à amphibiens sur la départementale 13 (déplacement en voiture).

Site de Chantecoq, parking de la Maison de la Réserve – Office Français de la Biodiversité 51290 Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}, {« type »: « email », « value »: « lpo.ca-animation@lpo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

LPO Champagne-Ardenne