Marché de Noël à Saint-Brice-sur-Vienne Site de Chambéry Saint-Brice-sur-Vienne, 4 décembre 2023, Saint-Brice-sur-Vienne.

Saint-Brice-sur-Vienne,Haute-Vienne

1er marché de Noël de la commune cette année organisé par la Mairie de Saint-Brice-sur-Vienne pour le bonheur des plus grands et surtout des plus petits..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

Site de Chambéry

Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



1st Christmas market in the commune this year, organized by the Mairie de Saint-Brice-sur-Vienne, to the delight of the young and old alike.

1er mercado navideño en el municipio este año, organizado por el Ayuntamiento de Saint-Brice-sur-Vienne, para deleite de grandes y pequeños.

1. Weihnachtsmarkt der Gemeinde in diesem Jahr, der vom Rathaus von Saint-Brice-sur-Vienne zur Freude der Großen und vor allem der Kleinen organisiert wurde.

