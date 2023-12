Course cylcocross Site de Chambéry Saint-Brice-sur-Vienne, 4 décembre 2023, Saint-Brice-sur-Vienne.

Saint-Brice-sur-Vienne,Haute-Vienne

A l’occasion du 1er marché de Noël de la ville, une course cyclocross est organisée par l’ASSJ Cyclo. Les engagements sont à faire sur le site www.ufolep-cyclisme.org.

2023-12-23

Site de Chambéry

Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A cyclocross race is being organized by ASSJ Cyclo to coincide with the town’s 1st Christmas market. Entries can be made at www.ufolep-cyclisme.org

El ASSJ Cyclo organiza una carrera de ciclocross coincidiendo con el primer mercado navideño de la ciudad. Las inscripciones pueden realizarse en www.ufolep-cyclisme.org

Anlässlich des 1. Weihnachtsmarktes der Stadt wird von der ASSJ Cyclo ein Cyclocross-Rennen organisiert. Die Zusagen sind auf der Website www.ufolep-cyclisme.org zu machen

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Porte Océane du Limousin