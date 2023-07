Rassemblement autos-motos Site de Chambéry Saint-Brice-sur-Vienne, 17 septembre 2023, Saint-Brice-sur-Vienne.

Saint-Brice-sur-Vienne,Haute-Vienne

L’association CVAM vous invite au rassemblement d’autos et de motos. Un évènement gratuit organisé pour les passionnés de véhicules anciens ou ‘young-timers » appartenant ou non à un club. Une balade sera prévue, et un pique-nique sur place également à la charge du visiteur..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Site de Chambéry

Saint-Brice-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The CVAM association invites you to a gathering of cars and motorcycles. It’s a free event organized for enthusiasts of vintage vehicles or « young-timers », whether or not they belong to a club. A ride will be provided, and a picnic on site is also at the visitor’s expense.

La asociación CVAM te invita a una concentración de coches y motos. Se trata de un evento gratuito para los aficionados a los coches de época y los youngtimers, pertenezcan o no a un club. Habrá un paseo y un picnic in situ, a cargo del visitante.

Der Verein CVAM lädt Sie zum Auto- und Motorradtreffen ein. Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung für Liebhaber von Oldtimern oder Youngtimern, die einem Club angehören oder nicht. Es ist eine Fahrt vorgesehen, und ein Picknick vor Ort ist ebenfalls auf Kosten des Besuchers möglich.

