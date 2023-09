JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE : VISITE ET CONFÉRENCE À CANTERCEL site de Cantercel La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, 7 octobre 2023, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries,Hérault

Visite à partir de 14h30 des maisons sur le site Cantercel, à 17h conférence de Jean Pierre Campredon : » Frank Lloyd Wright, une architecture à habiter ». Après la conférence un vin de l’amitié sera offert..

2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 19:00:00. EUR.

site de Cantercel

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie



Visit the houses on the Cantercel site from 2.30pm, and at 5pm, Jean Pierre Campredon will give a talk on « Frank Lloyd Wright, architecture for living ». After the lecture, a vin de l’amitié will be offered.

A partir de las 14.30 h, visita de las casas del sitio de Cantercel. A las 17 h, Jean Pierre Campredon dará una conferencia sobre « Frank Lloyd Wright, una arquitectura para vivir ». Tras la conferencia, se ofrecerá un vin de l’amitié.

Besichtigung ab 14:30 Uhr der Häuser auf dem Gelände Cantercel, um 17:00 Uhr Vortrag von Jean Pierre Campredon: « Frank Lloyd Wright, une architecture à habiter » (Frank Lloyd Wright, eine Architektur zum Wohnen). Nach dem Vortrag wird ein « vin de l’amitié » angeboten.

