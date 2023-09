Journées Européennes du Patrimoine Site de Bel-Air Le Tampon, 15 septembre 2023, Le Tampon.

Journées Européennes du Patrimoine 15 – 17 septembre Site de Bel-Air Entrée libre

Durant les Journées Européennes du Patrimoine, la salle Rita & Charles Beaudemoulin sera le lieu de diverses expositions en arts visuels autour de Bel Air, de la naissance d’une sucrerie à la naissance d’un village.

A retrouver sur place :

– Une case créole reconstituée en partie

– Un espace d’exposition réservé aux aquarelles et dessins du Marquis de TREVISE (1835-1892) autour de la sucrerie du Tampon-Bel Air.

– Arbres « à souhait » en fer de récupération réalisés par David NATIVEL.

– Un espace d’exposition porté par l’association KARTYE LIB sur l’engagisme

– Un espace atelier de travaux dirigés

Mise en place de navettes entre le site de Bel-Air/ La pointe et la Salle Beaudemoulin, pour faciliter le passage d’un site à l’autre.

Heures de départ des navettes : 10h15 / 12h45 / 14h15 / 15h45

TOUT LE PROGRAMME A RETROUVER SUR : jep.mairie-tampon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T07:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Ville du Tampon