Le cercle celtique de Vannes Mardi 23 mai, 20h30 site de Balvras Arradon, Arradon (56) Entrée libre

Organisée par le comité de jumelage Arradon Hochenschwand, cette Fête de l’huître permet chaque année de rassembler bon nombre d’Arradonnais et des environs, ainsi que les vacanciers de septembre et les amis d’Hochenschwand, dans l’esprit de la fête bretonne, associant musique, chants, danses et restauration. Au programme de la journée :

11 h 45 départ du défilé, place de l’église

A partir de 12 h, et toute la journée : dégustation d’huîtres, de moules-frites, chipos, merguez-frites, galettes, crêpes, pâtisseries et la célèbre Forêt Noire, ainsi que la bière allemande.

A partir de 13 h : spectacles et animations avec :

Le cercle celtique de Vannes,

Le groupe de musique bretonne pour danser KILHAN

Le groupe de danseurs et danseuses Breiz Polynésia Ori Tahiti

jusqu à 19 h entrée libre

site de Balvras Arradon, Arradon (56) derrière collège Gahinet

site de Balvras Arradon, 56610 Arradon, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T20:30:00+02:00 – 2023-05-24T00:30:00+02:00

baleti concert