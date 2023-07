Jean Moulin et l’industrie samarienne Site Cosserat – CIT Dessaint Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Secrétaire général de la Préfecture de la Somme entre 1934 et 1936, Jean Moulin a oeuvré quant à la question indurielle de ce département.

Son action préfectorale est un trait d’union entre les usines Cosserat (Amiens), Carmichael (Ailly-sur-Somme), Bouly (Moreuil) et Saint Frères (Flixecourt / L’Étoile). Son action et les liens tissés avec certains habitants du Département de la Somme sont conservés par une mémoire toujours vivante.

Exposition d'archives (dont certaines sont inédites) Site Cosserat – CIT Dessaint 200 rue maberly amiens Amiens 80000 Somme

Atelier BD

Exposition sur le patrimoine durable et l’industrie textile Bus Amétis / Paking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

16 et 17 septembre 2023

