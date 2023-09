Visite libre du sanctuaire gallo-romain Site archéologique – Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val Chartres, 16 septembre 2023, Chartres.

Découvrez librement l’un des plus beau sanctuaire de Gaule romaine.

Site archéologique – Sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val Rue des Bas-Bourgs 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 23 42 20 http://archeologie.chartres.fr Fouillé depuis 2006 par la Direction de l’Archéologie de Chartres Métropole, le sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val est l’un des plus grands sanctuaires connus de Gaule romaine. Il reflète ainsi la richesse d’Autricum (Chartres antique) durant l’Antiquité. Le complexe s’étendait sur plus de 10 hectares et sa fouille a permis de mettre au jour des éléments remarquables. Un édifice à bassins avec les restes d’un plafond à caissons en bois peints et sculptés ont ainsi été retrouvés et sont en cours d’études.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Direction de l’archéologie_Chartres