Faire vivre les vestiges Site archéologique Lattara et musée Henri Prades Lattes, 16 septembre 2023, Lattes.

Faire vivre les vestiges 16 et 17 septembre Site archéologique Lattara et musée Henri Prades Gratuit. Sur inscription. Inscriptions à l’accueil. Certaines activités sont en accès libre (comptoir antique, jeux antiques…). Possibilité de se restaurer à la buvette (paiement en espèces).

L’association Acanthe du Master Valorisation et Médiation des Patrimoines de l’Université Paul Valéry Montpellier III invite le public à découvrir le patrimoine de l’ancien port antique de Lattara dans le cadre de la 40ème édition des Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre.

Petits et grands auront l’occasion de plonger dans la société de nos ancêtres gallo-romains dans une ambiance ludique, à travers différentes activités axées sur la thématique du patrimoine vivant. Plusieurs ateliers s’adresseront au jeune public (ateliers coquillages, fresques, Petit Archéo, contes mythologiques…), tandis que d’autres s’adresseront à l’ensemble de la famille. Le comptoir antique initiera les visiteurs aux pratiques alimentaires, cosmétiques, agricoles et commerciales de l’antique cité de Lattara, et de nombreuses visites permettront à chacun de découvrir ou redécouvrir le site archéologique (balade contée, visite guidée…).

Cette année, l’association Acanthe proposera également au public des jeux antiques pour divertir petits et grands. Enfin, il sera possible de visiter une maison gauloise reconstruite grâce à des techniques d’archéologie expérimentale.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la page Facebook de l’association : https://www.facebook.com/AssociationAcanthe/?locale=fr_FR, ou le site Internet : https://associationacanthe.wordpress.com/.

Site archéologique Lattara et musée Henri Prades 390 route de Pérols, 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie 04 67 99 77 20 http://musearcheo.montpellier3m.fr http://www.facebook.com/musee.site.lattara [{« link »: « https://www.facebook.com/AssociationAcanthe/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://associationacanthe.wordpress.com/ »}] Lattara était un port important de la Méditerranée occidentale, installé dans l’ancien delta du fleuve côtier, le Lez. Il fut occupé du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle de notre ère, soit pendant plus de 800 ans. Ce port de Lattara était un lieu de rencontre économique et culturel pour les peuples vivant autour du bassin occidental de la Méditerranée : étrusques, grecs, ibères, celtes, romains et les populations locales. Chaque année, des fouilles archéologiques y sont menées. Le musée Henri Prades se situe à proximité de l’antique Lattara et témoigne de la vie quotidienne locale durant l’Antiquité. A709, prendre la sortie 30 Montpellier Sud ou la sortie 31 Montpellier Ouest, suivre la direction Lattes, puis Site archéologique Lattara. Tram Ligne 3 direction Lattes Centre. Pistes cyclabes entre Montpellier, Palavas et Pérols.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association Acanthe