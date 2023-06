Visites guidées du site archéologique du Vernai et du jardin expérimental antique site archéologique du Vernai Saint-Romain-de-Jalionas, 16 septembre 2023, Saint-Romain-de-Jalionas.

Visites guidées du site archéologique du Vernai et du jardin expérimental antique 16 et 17 septembre site archéologique du Vernai Gratuit. Participation libre.

Nous vous proposons différentes visites guidées.

– Visite guidée par l’archéologues en charge des fouilles (1h30)

Départ des visites guidées: 10h, 14h et 16h 30.

– Visite guidée de 30 mn sur différents thèmes (thermes, église,villa du régisseur, céramique, …)

Départ en fonction de la demande. (Dernier départ à 11h30 et 17h30)

– Visite à deux voix avec une archéologue et un conteur.

Départ à 16h le dimanche

-Visite guidée du jardin antique expérimental.

Départ en fonction de la demande. (Dernier départ à 11h30 et 17h30)

Sur le site archéologique du Vernai, situé dans la vallée du Rhône, à une trentaine de kilomètres à l'Est de Lyon, sur la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, se trouve les vestiges d'une vaste villa gallo -romaine. On y voir une partie des thermes, un moulin hydraulique, un grenier à blé et l'habitat du régisseur du domaine. L'occupation de ce site s'étend de 40 avant JC jusqu'à la fin du XIII ème siècle et n'a pas encore livré tous ses secrets malgré les fouilles régulières.

L’association Archéologie Saint-Romain-de-Jalionas qui gère le site a mis en place un jardin expérimental antique qui expérimente les recommandations des agronomes romains.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, notre équipe de bénévoles vous propose des visites guidées par les archéologues en charge des fouilles. parking gratuit

