Visite contée : « Sur les traces… contes de pailles, d’eau et de pierre » Samedi 16 septembre, 15h30 Site archéologique d’Orville Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Suivez la conteuse Julia Alimasi pour (re)découvrir le site d’Orville et ses traces archéologiques et pour vivre des contes qui vous emmèneront loin, entre magie et mythes… Plongez sous l’eau et défiez la Nixe, la Dame des Eaux, puis, rencontrez les malheurs d’un pauvre tailleur de pierres. Et enfin, venez voir ce château mystérieux où personne ne bouge…

Tout public, à partir de 4 ans.

Conte organisé en partenariat avec l’agglomération Roissy Pays de France.

Site archéologique d'Orville Chemin d'Orville 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

Assiégé et détruit durant la guerre de Cent ans, le château fait l'objet de fouilles chaque été depuis 2001. Ces recherches ont permis de reconstituer la forme probable du château fort et de découvrir une importante collection d'objets comme une girouette ou la chaîne du pont-levis. Dans le cadre de visites guidées, ce site permet de découvrir le travail des archéologues, les vestiges du siège mais aussi les activités quotidiennes des paysans du Pays de France au début du Moyen Âge via des reconstitutions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

