Atelier jeunes archéos : Marmites et archéologie Jeudi 17 août, 14h00 Site archéologique d’Orville 5 € par enfants, inscription obligatoire.

Découvrir les vestiges archéologiques laissés par la cuisine et l’alimentation au cours des siècles, de l’ustensile de cuisine aux pépins de raisin. L’atelier permettrait ensuite de mettre en oeuvre des recettes culinaires du passé avec un médiateur.

Atelier à partir de 7 ans.

Inscription obligatoire à partir d’un mois avant via le formulaire ou par téléphone auprès de l’accueil du musée.

Pour en savoir plus sur les autres ateliers.

Assiégé et détruit durant la guerre de Cent ans, le château, propriété de la Communauté d'agglomération Roissy Porte de France depuis 2006, fait l'objet de fouilles chaque été depuis 2001. Ces recherches ont permis de reconstituer la configuration probable du château fort et de découvrir une importante collection d'objets comme une girouette en métal ou la chaîne du pont-levis. Dans le cadre de visites guidées, ce site permet de découvrir le travail des archéologues, les vestiges du siège mais aussi les activités quotidiennes des paysans du Pays de France au début du Moyen Âge via des reconstitutions. Accessible à l'occasion de visites guidées, ateliers et des journées du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T14:00:00+02:00 – 2023-08-17T16:30:00+02:00

