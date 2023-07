Visite guidée de la villa et de l’exposition permanente Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille, 15 septembre 2023, Escolives-Sainte-Camille.

Visite guidée de la villa et de l’exposition permanente 15 – 17 septembre Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée des vestiges de la villa gallo-romaine d’Escolives-Sainte-Camille et de l’exposition permanente qui y est liée.

La visite est axée sur les liens forts existant entre la période antique et la période contemporaine, qui rendent le lieu vivant malgré la différence temporelle.

Site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille 9 rue Raymond Kapps 89290 Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 71 89 http://fr-fr.facebook.com/pages/Site-Archéologique-dEscolives-Ste-Camille [{« type »: « link », « value »: « https://lavillascoliva.org/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2-2023-09-16/ »}] Le site archéologique a été découvert par hasard en 1955, en arrachant un noyer. Des sépultures mérovingiennes ont alors été mises au jour. Escolives a été habité depuis le Néolithique. Bien que des vestiges de cette période et de la protohistoire aient été découverts, c’est la période gallo-romaine qui est la mieux connue sur la commune. Une occupation commence dès le début du Ier et jusqu’à la fin du VIe siècle de notre ère. Vous pourrez voir la partie résidentielle d’une très grande villa. Les thermes de cet ensemble sont particulièrement bien conservés, ainsi que le captage de la source qui alimentait l’ensemble en eau. Dans la partie d’exposition, vous pourrez voir des objets de la vie quotidienne et surtout un très important ensemble de sculptures du IIe siècle, remployées en fondation des thermes du IVe siècle. Ces sculptures proviennent d’un sanctuaire dont on ne connaît malheureusement pas l’emplacement d’origine (Auxerre ou Escolives ?). 10 km au sud d’Auxerre, accessible par la sortie Auxerre-sud sur A 6, à 200 m de la RD 606 (ex RN 6).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

