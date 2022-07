Visite guidée d’un site gallo-romain Site archéologique des Vaux de la Celle, 17 septembre 2022, Genainville.

Visite guidée d’un site gallo-romain 17 et 18 septembre Site archéologique des Vaux de la Celle

Entrée gratuite, visites guidées, ateliers sur la construction romaine

Visite gallo-romaine

Site archéologique des Vaux de la Celle Rue de champagne 95420 Genainville Genainville 95420 Val-d'Oise Île-de-France Aire de stationnement à proximité du site. Dans un vallon verdoyant au cœur du Parc naturel régional du Vexin français, le site archéologique des Vaux de la Celle à Genainville présente les vestiges d'une agglomération gallo-romaine avec un temple, un édifice de spectacle et plusieurs bassins. Le chantier de fouilles annuel de CY Cergy Paris Université et de l'Association étudiante valdoisienne d'archéologie a lieu chaque année en juin-juillet : un bon moment pour voir les archéologues à l'œuvre !

Présentation du site antique

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T17:30:00+02:00 AEVA / CY Cergy Paris Université / Thomas Terrasse

