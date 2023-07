Concert en plein air : cuivres & percussions Site archéologique des Mazelles Thésée, 17 septembre 2023, Thésée.

Concert en plein air : cuivres & percussions Dimanche 17 septembre, 16h00 Site archéologique des Mazelles

Concert en plein air de l’Ensemble Orchestral 41, en plein cœur du site archéologique monumental de Thésée. Organisé par le département de Loir-et-Cher, en partenariat avec la commune de Thésée et l’association des amis du musée de Tasciaca.

Des sommets de l’art vénitien, au faîte desquels s’entremêlent les lignes mélodiques de Giovanni Gabrieli jusqu’au plus grand tube des ensembles de cuivres, la Fanfare pour précéder La Péri composée par Paul Dukas, en passant par les pièces de répertoire à la fois fortes et émouvantes d’Henri Tomasi et Jacques Castérède, l’EO41 a conçu un voyage à la fois historique et musical pour présenter cette rutilante famille.

Au cours de ce programme les percussions se joignent aux cuivres pour vous proposer un concert dont la beauté ne l’emporte sur la puissance que par la majesté.

Site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 40 20 https://www.museescentre.com/lesmuseesenregion http://www.tasciaca.com Le site archéologique départemental des Mazelles se dresse au bord de l’ancienne voie romaine Tours-Bourges, et était visible depuis le Cher alors navigable. Constitué de trois corps de bâtiments entourés d’une enceinte, cet ensemble monumental possède notamment une salle rectangulaire de 40m de long, dont les murs sont conservés sur 5 à 7m de haut ! Cela en fait le plus haut monument antique de la région Centre-Val-de-Loire, où peu de vestiges en élévation de cette époque sont conservés. Mais à quoi servait-il ? Station routière, halle marchande, entrepôt, établissement agricole, bâtiment administratif ou judiciaire ? Ses fonctions étaient sans doute plurielles, et l’archéologie n’a pas fini de lui faire révéler ses secrets ! Classé monument historique depuis 1840, il constitue un témoin unique de l’histoire du territoire. accès direct, parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

EO41