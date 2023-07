Théâtre en plein air Site archéologique des Mazelles Thésée, 16 septembre 2023, Thésée.

Théâtre en plein air Samedi 16 septembre, 17h00 Site archéologique des Mazelles

La dame à la capuche est une comédie qui se déroule dans l’espace public aux beaux jours.

C’est un plaisir de surprendre nos semblables avec des formes amusantes où ils peuvent s’identifier aux personnages dans des situations aussi banales que cocasses.

Comme nous sommes convaincus que le théâtre sert à divertir en s’instruisant, ce sera aussi l’occasion de s’interroger sur l’évolution de la représentation de la femme depuis la préhistoire.

En effet, la dame à la capuche est le nom donné à une figurine d’ivoire d’un peu plus de trois centimètres, datant d’environ 25000 ans, trouvée à Brassempouy, une grotte des Landes, par Monsieur Piette à la fin du XIXème siècle.

Le spectacle utilise bâtiments, perrons et arbres, dans un cheminement guidé par la vieille décapotable des personnages, car pour leur anniversaire de mariage, nos héros ont choisi de visiter une exposition sur les Vénus et Madones de la préhistoire bien loin de chez eux.

C’est alors que le miroir ingénu du petit visage d’ivoire agit comme le révélateur des frictions du couple qui paraissait modèle.

Site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 40 20 https://www.museescentre.com/lesmuseesenregion http://www.tasciaca.com Le site archéologique départemental des Mazelles se dresse au bord de l’ancienne voie romaine Tours-Bourges, et était visible depuis le Cher alors navigable. Constitué de trois corps de bâtiments entourés d’une enceinte, cet ensemble monumental possède notamment une salle rectangulaire de 40m de long, dont les murs sont conservés sur 5 à 7m de haut ! Cela en fait le plus haut monument antique de la région Centre-Val-de-Loire, où peu de vestiges en élévation de cette époque sont conservés. Mais à quoi servait-il ? Station routière, halle marchande, entrepôt, établissement agricole, bâtiment administratif ou judiciaire ? Ses fonctions étaient sans doute plurielles, et l’archéologie n’a pas fini de lui faire révéler ses secrets ! Classé monument historique depuis 1840, il constitue un témoin unique de l’histoire du territoire. accès direct, parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Compagnie du Hasard