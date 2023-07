Visite libre : site archéologique des Mazelles Site archéologique des Mazelles Thésée, 16 septembre 2023, Thésée.

Au cœur de la vallée du Cher, venez découvrir le musée et le site archéologique de Thésée ! Ils présentent les vestiges de l’antique Tasciaca, ancienne agglomération romaine d’importance entre Tours et Bourges et centre de production de poteries.

Le site archéologique des Mazelles est propriété du conseil départemental depuis 1976, date à laquelle il l’a racheté pour un franc symbolique à l’académicien Maurice Druon.

Site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 72 66 http://www.tasciaca.com Site gallo-romain du IIe siècle.

Cet ensemble de bâtiments est situé à 800 m du bourg de Thésée, en bordure de la route départementale D176 et à une centaine de mètres de la rive droite de la rivière Cher.

À l’époque gallo-romaine, les Maselles se trouvaient auprès de la voie romaine de Tours à Bourges. Cette voie est vraisemblablement aujourd’hui sous la route qui longe l’enceinte ou sous la voie de chemin de fer Tours-Vierzon.

La technique de construction utilisée permet de dater ces monuments du début du second siècle après J-C, sous l’Empereur Hadrien. Le déclin de Tasciaca, vicus lié aux voies de communication et à la production de poteries, s’amorce dès le IIIe siècle. Après une réoccupation tardive aux IVe et Ve siècles, ces bâtiments énigmatiques sont abandonnés. accès direct, parking

