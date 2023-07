Combats de gladiateurs Site archéologique de Tintignac Naves, 29 juillet 2023, Naves.

Naves,Corrèze

Venez découvrir la gladiature à travers des combats assurés par des passionnés. Vous deviendrez incollables sur les différentes mécaniques de combat et prendrez connaissance de toutes les subtilités de ce sport devenu un symbole de la culture romaine. Les plus téméraires d’entre vous pourront s’essayer au combat et immortaliser ce moment unique..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 18:00:00. .

Site archéologique de Tintignac

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover gladiatura through fights led by enthusiasts. You’ll learn everything there is to know about the different combat techniques and all the subtleties of this sport, which has become a symbol of Roman culture. The most daring among you can try their hand at combat and immortalize this unique moment.

Venga a descubrir la gladiatura a través de combates dirigidos por aficionados. Aprenderá todo lo que hay que saber sobre las diferentes técnicas de combate y todas las sutilezas de este deporte, que se ha convertido en un símbolo de la cultura romana. Los más atrevidos podrán probar el combate e inmortalizar este momento único.

Entdecken Sie die Gladiatur anhand von Kämpfen, die von passionierten Kämpfern durchgeführt werden. Sie werden mit den verschiedenen Kampfmechanismen vertraut gemacht und lernen alle Feinheiten dieses Sports kennen, der zu einem Symbol der römischen Kultur geworden ist. Die Mutigsten unter Ihnen können sich selbst im Kampf versuchen und diesen einzigartigen Moment festhalten.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze