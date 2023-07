Visite de Tholon Site archéologique de Tholon Martigues, 30 septembre 2023, Martigues.

Le site archéologique de Tholon est l’un des vestiges majeurs de l’histoire et du patrimoine de Martigues. Bordé par l’Étang de Berre, ce lieu emblématique fait l’objet d’une visite où sont abordées à la fois l’histoire d’une agglomération galloromaine, Maritima Avaticorum et celle de l’alimentation en eau de Ferrières et L’Île par la présence de constructions hydrauliques ayant marqué la mémoire martégale.

Gratuit

Inscription obligatoire au 04 42 49 03 30

Rendez-vous sur le parking du Lycée Langevin, côté étang

