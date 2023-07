Atelier « Moyens de subsistance » Site archéologique de Pincevent La Grande-Paroisse, 16 septembre 2023, La Grande-Paroisse.

Un atelier de sensibilisation aux moyens de subsistances au Paléolithique récent et de tir au propulseur sur cible sera également proposé. Cet atelier aura pour but de montrer au public la manière dont les Magdaléniens chassaient pour acquérir leurs ressources alimentaires, mais aussi les armes utilisées pour chasser : la sagaie et le propulseur.

Découverte des armes de chasse connues pour la Préhistoire et des différents types de propulseurs et de pointes de projectile connues pour l’époque magdalénienne, accompagnée d’une initiation de tir au propulseur sur cible

Tous publics pour la partie découverte, à partir de 8 ans pour l’initiation au tir

Durée de l’atelier : 1h

Horaires des ateliers : toutes les heures

– samedi 16 septembre 2023 : de 13h à 18h

– dimanche 17 septembre 2023 : de 10h à 17h

Informations complémentaires :

– site difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite

– Aire de piquenique disponible sur place

– Pas d’eau potable disponible sur place

– Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le site, hormis les chiens d’assistance.

Site archéologique de Pincevent Chemin rural 77130 La Grande-Paroisse La Grande-Paroisse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France Les fouilles réalisées sur ce site attestent la présence humaine dès la Préhistoire. Les chercheurs du CNRS ou affiliés effectuent d'importantes recherches sur les conditions de vie des hommes à l'âge du renne. On y trouve notamment des bois de rennes, des éléments de parure, des amas d'éclat de silex, des foyers de l'époque magdalénienne ; mais également des traces d'occupation du néolithique au gallo-romain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

