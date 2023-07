Atelier « Bac à fouilles » Site archéologique de Pincevent La Grande-Paroisse, 16 septembre 2023, La Grande-Paroisse.

Atelier « Bac à fouilles » 16 et 17 septembre Site archéologique de Pincevent Sur inscription, dès 5 ans

Cet atelier invite les plus jeunes à découvrir les vestiges mis au jour par les archéologues sur le site de Pincevent. A travers une activité de découverte, les plus jeunes pourront s’initier au plaisir de la fouille, et mieux comprendre les objets laissés par les humains de la préhistoire.

Atelier à partir de 5 ans, sur inscription

Durée de l’atelier : 1h

Horaires des ateliers :

– samedi 16 septembre 2023 : de 13h à 18h

– dimanche 17 septembre 2023 : 10h; 11h ; 12h; 14h ; 15h; 16h; 17h

Informations complémentaires :

– site difficile d’accès aux personnes à mobilité réduite

– Aire de piquenique disponible sur place

– Pas d’eau potable disponible sur place

– Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le site, hormis les chiens d’assistance.

Site archéologique de Pincevent Chemin rural 77130 La Grande-Paroisse La Grande-Paroisse 77130 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.paysdemontereau.fr Les fouilles réalisées sur ce site attestent la présence humaine dès la Préhistoire. Les chercheurs du CNRS ou affiliés effectuent d'importantes recherches sur les conditions de vie des hommes à l'âge du renne. On y trouve notamment des bois de rennes, des éléments de parure, des amas d'éclat de silex, des foyers de l'époque magdalénienne ; mais également des traces d'occupation du néolithique au gallo-romain.

Crédits : Arkéomédia