Montcaret Plongez dans le passé en visitant cette villa gallo-romaine Site archéologique de Montcaret Montcaret, 16 septembre 2023, Montcaret. Plongez dans le passé en visitant cette villa gallo-romaine 16 et 17 septembre Site archéologique de Montcaret Gratuit. Entrée libre. Découvrez le site archéologique de Montcaret et explorez de plus près ses thermes privés aux exceptionnels pavements de mosaïque. Site archéologique de Montcaret 1 rue des anciennes postes, 24230 Montcaret Montcaret 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 58 50 18 http://www.villa-montcaret.fr Vestiges d’une villa gallo-romaine (Ie-Ve siècles).

Les fouilles menées entre 1922 et 1939 pour l’essentiel, par Pierre-Martial Tauziac sous la direction de l’architecte en chef des monuments historiques Jules Formigé, ont révélé des vestiges des Ier, IVe-VIe siècles remaniés au Moyen Âge.

Ils appartiennent à une villa gallo-romaine à péristyle et cour intérieure typique du sud-ouest de la Gaule. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Centre des monuments nationaux

