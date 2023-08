Voyage temporel : la Gaule romaine à travers l’exposition archéochrono de l’INRAP Site archéologique de la Graufesenque Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Voyage temporel : la Gaule romaine à travers l'exposition archéochrono de l'INRAP
Site archéologique de la Graufesenque
Millau, 16 septembre 2023

Pendant cette visite, vous aurez l'opportunité de découvrir l'exposition : « Archéochrono La Gaule romaine » présentée par l'INRAP ».

Au Ier siècle, une agglomération nommée Condatomagos s'étendait à l'emplacement de la ville actuelle de Millau, au confluent du Tarn et de la Dourbie. Un important quartier de potiers a ainsi été découvert sur le site de la Graufesenque. Entre 10 avant et 150 après J.-C. plus de 500 potiers fabriquaient là une vaisselle en terre cuite rouge. Les potiers utilisaient des poinçons soit pour décorer, soit pour signer les céramiques, d'où l'appellation de céramiques sigillées. L'utilisation de ces poinçons et de moules a permis de standardiser la production, ce qui explique son succès commercial. Cette production s'est exportée dans tout l'Empire romain, et sa grande diffusion a permis une datation précise de nombreux sites archéologiques de la zone.

