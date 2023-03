Arkéo Game Site archéologique de Grand Grand Catégories d’Évènement: Grand

Arkéo Game

Samedi 15 avril, 18h00
Site archéologique de Grand

Sur réservation avec le billet d'entrée du site / Gratuit pour les moins de 18 ans

En équipe, venez nous aider à sauver le village avant que le temps ne soit écoulé. Sinon, attendez-vous au pire …

A l'écart des grandes routes, sur un plateau calcaire recouvert de forêts, Grand offre aux visiteurs une page d'histoire inattendue. Cette ville, immense au regard du petit village actuel, s'est développée avec l'arrivée des Romains autour de monuments prestigieux dont l'ampleur ne cesse d'étonner le visiteur.

Un des plus grands amphithéâtres de la Gaule. Implanté le long de la voie qui mène au centre de l'agglomération, ce monument atteint 148m au niveau de son grand axe et pouvait accueillir 16 à 17 000 spectateurs.

Une mosaïque d'exception Découverte en 1883, cette mosaïque de 232 m2, une des plus vastes de l'Empire romain, pavait le sol d'un bâtiment à abside d'abord interprété comme une basilique, édifice où l'on rendait la justice dans l'Antiquité.

