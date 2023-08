Visite guidée du chantier de fouille du temple gallo-romain Site archéologique de Gisacum Le Vieil-Évreux, 16 septembre 2023, Le Vieil-Évreux.

Visite guidée du chantier de fouille du temple gallo-romain 16 et 17 septembre Site archéologique de Gisacum Inscription sur place le jour de l’événement, nombre de places limité, conseillé à partir de 10 ans, durée 1h.

Pénétrez au sein du chantier de fouilles et découvrez les coulisses de la recherche archéologique.

Les archéologues en charge de l’étude de Gisacum vous font découvrir les vestiges du monument principal de ce sanctuaire et vous délivrent les résultats de la campagne estivale. Vous pourrez notamment admirer les blocs sculptés qui ornaient la façade du temple et qui ont été découverts dans d’énigmatiques puits.

Site archéologique de Gisacum 8 rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux Le Vieil-Évreux 27930 Eure Normandie 02 32 31 94 78 http://www.gisacum-normandie.fr Le site archéologique de Gisacum / Le Vieil-Evreux comprend un centre d’interprétation, présentant l’exceptionnelle ville sanctuaire gallo-romaine de Gisacum, centre religieux des Aulerques Eburovices. Les nombreux objets, documents photos et maquettes exposés retracent son histoire des origines à sa découverte par les archéologues. Le jardin archéologique propose une mise en valeur originale et pédagogique des vestiges des thermes de la ville gallo-romaine. Ces deux lieux ont été aménagés dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre, tant au niveau des cheminements que des aides à la visite mises à disposition du public (panneaux, dépliants, plans, dessin de reconstitution…).

© Site archéologique de Gisacum A 7 km d’Evreux, N154 sortie 8. N13 direction Mantes-Pacy.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Département de l’Eure-MADE