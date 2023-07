Ludothèque : jeux anciens et du monde Site archéologique de Châteaubleau Châteaubleau Catégories d’Évènement: Châteaubleau

Seine-et-Marne Ludothèque : jeux anciens et du monde Site archéologique de Châteaubleau Châteaubleau, 16 septembre 2023, Châteaubleau. Ludothèque : jeux anciens et du monde 16 et 17 septembre Site archéologique de Châteaubleau Pour tous les âges, une diversité de jeux de l’Antiquité et jeux du monde sont en accès libre, avec des animateurs de l’association La Riobé et du centre social Coli’Brie. Site archéologique de Châteaubleau 1 rue de l’église châteaubleau Châteaubleau 77370 Seine-et-Marne Île-de-France Site archéologique gallo-romain de Châteaubleau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 (c) La Brie Nangissienne Détails Catégories d’Évènement: Châteaubleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Site archéologique de Châteaubleau Adresse 1 rue de l'église châteaubleau Ville Châteaubleau Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Site archéologique de Châteaubleau Châteaubleau

Site archéologique de Châteaubleau Châteaubleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaubleau/