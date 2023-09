Visite du site archéologique de Brandes Site archéologique de Brandes Huez, 15 septembre 2023, Huez.

A plus de 1800m d’altitude, une petite cité minière s’est implantée pour extraire l’argent des entrailles de la terre. Comme dans les villes fantôme de l’ouest américain au XIXe siècle, les mineurs sont venus avec leur famille vivre sur ce haut plateau à l’année, entre le XIIe et le XIVe siècle. Pensant rester longtemps, ils ont construit une église entourée de son cimetière, une fortification, leurs habitations, les ateliers de traitement du minerai, dans les espaces laissés libres par les chantiers miniers souterrains et à ciel ouvert.

Les multiples objets du quotidien : parure, jeux, vaisselles, déchets alimentaires, etc… renvoient l’image d’une population robuste, vivant bien malgré des conditions d’existence et de travail rudes.

Brandes, plus haut village permanent d’Europe pour cette époque est aussi très singulier par la complémentarité de ses vestiges. C’est avec l’argent des mines de Brandes que le dauphin Guigues-André a fait construire sa chapelle funéraire à Grenoble, l’église Saint-André que l’on peut encore voir de nos jours.

2023-09-15

