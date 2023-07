Concert de musique – Serge Bulot, le musicien voyageur Site archéologique d’Aquae Segetae Sceaux-du-Gâtinais Catégories d’Évènement: Loiret

Sceaux-du-gatinais Concert de musique – Serge Bulot, le musicien voyageur Site archéologique d’Aquae Segetae Sceaux-du-Gâtinais, 16 septembre 2023, Sceaux-du-Gâtinais. Concert de musique – Serge Bulot, le musicien voyageur Samedi 16 septembre, 17h00 Site archéologique d’Aquae Segetae S’il est bien un patrimoine universel incontestable c’est celui de la musique, qui s’exprime dans toutes les cultures du monde et à toutes les périodes.

Utilisant les instruments du monde rapportés de ses voyages, Serge Bulot, multi instrumentiste, propose un concert où musiques traditionnelles alternent avec compositions personnelles.

Pour l’occasion, découvrez un hommage aux musiciens de l’Antiquité avec la création inédite d’une pièce instrumentale, interprétée à partir de la reproduction d’une lyre du IVe siècle.

Un voyage à travers le temps et l’espace, dans le cadre atypique du sanctuaire gallo-romain d’Aquae Segetae. Site archéologique d’Aquae Segetae Hameau de la Rivière Le Préau 45490 Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 04 05 https://www.cc4v.fr/se-divertir/site-archeologique-et-futur-musee-segeta https://www.facebook.com/museesegeta/;https://www.instagram.com/museesegetacc4v/ Le site archéologique Aquae Segetae fut l’une des cinquante-deux villes d’eau de l’empire romain et était un lieu de pèlerinage important. Les vestiges d’une grande cour cultuelle bordée de galeries avec colonnades sont conservés sur place. Un bassin recueillait les eaux d’une source sacrée, en lien avec la dévotion de la déesse Segeta, connue pour ses vertues de guérison. La ville s’étendait à l’époque sur une superficie estimée d’environ 25 hectares, et elle n’a pas encore révélé tous ses secrets. A partir de la mairie de Sceaux-du-Gâtinais, continuez en direction de Château-Landon, puis à l’intersection de sortie de ville, suivre le panneau «La Rivière». (GPS : 48.11581 2.62169) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

