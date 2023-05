Expositions au site archéologique Aquae Segetae – JEA Site archéologique Aquae Segeta Sceaux-du-gatinais Catégorie d’Évènement: Sceaux-du-Gâtinais Expositions au site archéologique Aquae Segetae – JEA Site archéologique Aquae Segeta, 17 juin 2023, Sceaux-du-gatinais. Expositions au site archéologique Aquae Segetae – JEA 17 et 18 juin Site archéologique Aquae Segeta A travers les différentes expositions présentées sur le site archéologique dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie, découvrez le quotidien des archéologues avec « Carnet de bord des archéologues » mais aussi les différentes missions menées autour du site archéologique et des collections qui permettront l’ouverture du Musée Segeta « Dans les coulisses du futur Musée Segeta ». Entrée libre les samedi 17 et dimanche 18 juin de 14 h 30 à 18 h 30. Site archéologique Aquae Segeta Sceaux-du-gatinais Sceaux-du-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:30:00+02:00 – 2023-06-17T18:30:00+02:00

17-18 juin 2023
14:30-18:30

