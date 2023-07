Visite guidée d’une villa gallo-romaine et de ses thermes Site archéologique Andilly-en-Bassigny Catégories d’Évènement: Andilly-en-Bassigny

Haute-Marne Visite guidée d’une villa gallo-romaine et de ses thermes Site archéologique Andilly-en-Bassigny, 16 septembre 2023, Andilly-en-Bassigny. Visite guidée d’une villa gallo-romaine et de ses thermes 16 et 17 septembre Site archéologique Découvrez, à l’occasion de visites guidées, ce site archéologique remarquablement conservé. Site archéologique Champs d’Érable, 52360 Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny 52360 Haute-Marne Grand Est 03 25 33 88 54 http://www.haute-marne.fr Il s’agit d’une villa gallo-romaine dont les thermes, particulièrement bien conservés sur une superficie de 600 m², et la partie résidentielle (pars urbana), sur près d’un hectare, témoignent de sa richesse passée. La partie agricole (pars rustica) reste en grande partie à étudier. Les premières découvertes remontent à 1832. Les travaux de construction de la ligne de chemin de fer Mirecourt-Chalindrey, en 1878, traversent des vestiges importants. En 1895, le curé d’Andilly entreprend des fouilles, deux salles et le frigidarium sont dégagés, puis rebouchés. Finalement, la Société des Sciences Naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne dirige des fouilles à partir de 1961. En 1965, le site devient propriété du Conseil Général. Les vestiges seront classés au titre des Monuments historiques en 1986. Parking gratuit. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

