Découverte d’un jardin antique expérimental 3 et 4 juin Site archéologique 38460 Saint Romain de Jalionas Participation libre

Venez découvrir un jardin expérimental antique cultivé selon les textes des agronomes latins.

Ateliers pour petits et grands sur l’alimentation antique, les aromatiques, les céréales anciennes, le potager et l’horticulture antique et la construction d’un puits selon les romains.

Présence de l’association Lo Parvi, de la commission grainothèque de la mairie de Saint Romain de Jalionas, du conteur Stéphane Olivier et de l’association de danse Le Courtil des courils pour une initiation aux danses du Moyen Age.

Pour nous retrouver et pour plus de renseignements https://linktr.ee/archeosrj

Le jardin antique a été créé en 2018 sur le site archéologique de la villa gallo romaine du Vernai à Saint-Romain -de-Jalionas. Il s'agit d'une création contemporaine qui obéit néanmoins aux écrits des agronomes latins et s'enrichit de l'apport des récentes découvertes en archéobotanique. L'archéologie expérimentale occupe une place importante dans la conception et la vie du jardin. Elle conduit à faire évoluer cet espace par une analyse régulière des pratiques horticoles et des plantations. Ce n'est en aucun cas un lieu figé répondant aux critères esthétiques actuels mais un jardin qui aspire à faire comprendre, à passionner et à échanger.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

©archéo.srj