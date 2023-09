Ateliers animés par les archéologues Site Antique de Puymin Vaison-la-Romaine, 16 septembre 2023, Vaison-la-Romaine.

Ateliers animés par les archéologues 16 et 17 septembre Site Antique de Puymin Entrée libre

Divers ateliers sont proposés par les archéologues, devant le musée archéologique afin de transmettre leurs savoirs-faire sur différentes spécialités de l’archéologie :

-Atelier céramique animé par Nataëlle Toutain (Association Arama, SD04)

-Atelier numismatique animé par Lucas Helfer-Lebert et Pierre-Lou Shang (Arama)

-Démonstration de taille de pierre : reproduction de la corniche en marbre du

forum de Vasio par Cyril Bienfait (Entreprise Girard Avignon) et Elsa Roux (Afedma).

-Atelier petit mobilier, animé par Yves Manniez (Arama)

Rendez-vous devant le musée archéologique, accès par le site de Puymin.

Site Antique de Puymin rue burrus 84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 36 50 05 http://www.vaison-la-romaine.com/spip.php?page=histoire-et-patrimoine Vasio Julia Vocontiorum, alliée de César, fut l’une des riches antiques les plus riches de Provence. Aujourd’hui, dans un écrin de verdure, les sites antiques de Puymin et de la Villasse, deux quartiers conservés de la cité gallo-romaine, révèlent les vestiges de ses riches demeures, de ses quartiers artisanaux, des rues commerçantes et des thermes publics.

Photo : Vue générale du Site de Puymin réf 2-05

Service communication Ville de Vaison-la-Romaine Autoroute A7 depuis Valence, sortie Bollène (Vaison 35 kms), autoroute A7 depuis Aix-en-Provence, sortie Orange Sud (Vaison 30 kms), autoroute A9 depuis Nîmes, sortie Orange Centre (Vaison 25 kms)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©️mairie de Vaison-la-Romaine