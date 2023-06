Expositions et animations à Nouaillé-Maupertuis Site Abbatial Nouaillé-Maupertuis, 16 septembre 2023, Nouaillé-Maupertuis.

Expositions et animations à Nouaillé-Maupertuis 16 et 17 septembre Site Abbatial Gratuit exposition et animations. Entrée libre. Sur inscription pour le concours. 5 €. Gratuit -18 ans.

Le samedi, découvrez l’exposition et des animations sur le thème « Patrimoine naturel et architectural de Nouaillé ».

Le dimanche, poursuivez votre parcours avec l’exposition et les animations sur le thème « Les Peintres dans la Rue ». À cette occasion les peintres, petits et grands, peuvent investir les rues de Nouaillé-Maupertuis ! Venez exposer vos œuvres pour peut-être, remporter le concours des « Peintres dans la Rue », à l’issu d’un vote des visiteurs et d’un jury d’artistes et d’enseignants.

Site Abbatial 32-34 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 35 69 http://www.nouaille.com [{« type »: « email », « value »: « lespeintresdanslarue.nouaille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 24 63 46 38 »}] L’ancienne abbaye bénédictine de Nouaillé est riche d’un patrimoine qui illustre plusieurs siècles d’architecture avec l’église Saint-Julien, d’époque romane, qui est dotée d’un bel ensemble mobilier du XVIIe siècle, de deux ailes de bâtiments conventuels (XIIe et XVIIIe siècles), le logis abbatial et les ouvrages défensifs édifiés à la fin du Moyen Âge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©LES ATELIERS DES RIVES