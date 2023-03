Rando Nature Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Rando Nature Site abbatial de Saint-Maurice, 20 juillet 2023, Clohars-Carnoët . Rando Nature Lieu-dit Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët Finistère Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice

2023-07-20 09:00:00 – 2023-07-20 11:30:00

Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice

Clohars-Carnoët

Finistère . Une mini-rando dans la forêt de Saint-Maurice vous ai proposé. À travers les bois, hors des sentiers. Vous traverserez l’antiquité jusqu’à nos jours.

Prévoir une bonne paire de chaussures. À partir de 8 ans. Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Clohars-Carnoët Finistère Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Ville Clohars-Carnoët Departement Finistère Tarif Lieu Ville Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet /

Rando Nature Site abbatial de Saint-Maurice 2023-07-20 was last modified: by Rando Nature Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët 20 juillet 2023 finistère Lieu-dit Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët Finistère Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère