SITCOM UNE INSTALLATION D’AYMERIC VERGNON-D’ALANÇON « Le projet Sitcom arpente la ville et en propose quelques histoires possibles. Comme le cow-boy solitaire, un étranger circule dans les rues, le regard à l’affût et l’oreille dressée. Il enregistre des images comme un oeil impassible et mécanique ou comme une « google-car » discrète et il cherche ensuite les récits cachés et les rêveries secrètes. L’église est traditionnellement le centre du village, le lieu où la communauté se réunit, c’est aussi le lieu des messes basses et des confidences. C’est ici le lieu où les épisodes de Sitcom se partageront. » Trois vidéos projections retranscrivent ce labyrinthe visuel. Le public pourra écouter des histoires enregistrées très librement inspirées par les déambulations de l’artiste dans la ville. De temps en temps, un tremblement a lieu, d’autres images apparaissent et, en fin de cycle, un choeur chanté s’élève à l’unisson Du 14 mai au 19 juin 2022

entrée libre

