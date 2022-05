Sitcom Putanges-le-Lac, 13 avril 2022, Putanges-le-Lac.

Sitcom Rabodanges 2 rue de la Pommeraie Putanges-le-Lac

2022-04-13 – 2022-04-30 Rabodanges 2 rue de la Pommeraie

Putanges-le-Lac Orne

Le K Rabo et le SITCOM d’Argentan associent leurs forces dans un projet commun pour les habitants de la CDC de Putanges Le Lac. D’un coté, le K Rabo souhaite favoriser la mise en liens et en projets des habitants du territoire. De son côté, le SITCOM souhaite sensibiliser et impliquer les citoyens dans des modes de consommation plus durables.

Nous allons donc conjointement mener des animations de sensibilisation sur différentes thématiques. Lors de la réunion de clôture de ce cycle, le 1er juillet, nous identifierons la volonté des participants de prolonger ce cycle. Et pourquoi pas organiser une action concrète ensemble: organiser un glanage, une gratifiera, une disco soupe…

Mercredi 13 avril à 14h, visite de la ressourcerie de Falaise: Les ressourceries ont plusieurs intérêts. Elles permettent à chacun d’entre nous d’acheter et de jeter mieux. La visite de la ressourcerie de Falaise permettra également d’évoquer nos modes de consommation et leurs impacts sur l’environnement.

Samedi 23 avril de 9h à 12h, compostage et jardinage naturel: Cette animation permettra d’évoquer le jardinage au naturel sous le prisme de la vie du sol. Les trucs et astuces au jardin de chacun pourront donc être mutualisés.

Samedi 30 avril de 10h à 12h, balade sensorielle parents, enfants: Découverte de notre environnement et des richesse avec nos 5 sens

Samedi 30 avril de 14h à 16h, gaspillage alimentaire : La problématique du gaspillage est économique, environnementale et éthique. Cette problématique nous touche toux, nous évoquerons donc les moyens de la réduire au sein de notre foyer.

Les réservations sont conseillées:

06.33.24.75.53.

arnaudpotocki@sitcom-argentan.fr

Le K Rabo et le SITCOM d’Argentan associent leurs forces dans un projet commun pour les habitants de la CDC de Putanges Le Lac. D’un coté, le K Rabo souhaite favoriser la mise en liens et en projets des habitants du territoire. De son côté, le…

bonjour@lekrabo.fr +33 2 33 12 63 78

Le K Rabo et le SITCOM d’Argentan associent leurs forces dans un projet commun pour les habitants de la CDC de Putanges Le Lac. D’un coté, le K Rabo souhaite favoriser la mise en liens et en projets des habitants du territoire. De son côté, le SITCOM souhaite sensibiliser et impliquer les citoyens dans des modes de consommation plus durables.

Nous allons donc conjointement mener des animations de sensibilisation sur différentes thématiques. Lors de la réunion de clôture de ce cycle, le 1er juillet, nous identifierons la volonté des participants de prolonger ce cycle. Et pourquoi pas organiser une action concrète ensemble: organiser un glanage, une gratifiera, une disco soupe…

Mercredi 13 avril à 14h, visite de la ressourcerie de Falaise: Les ressourceries ont plusieurs intérêts. Elles permettent à chacun d’entre nous d’acheter et de jeter mieux. La visite de la ressourcerie de Falaise permettra également d’évoquer nos modes de consommation et leurs impacts sur l’environnement.

Samedi 23 avril de 9h à 12h, compostage et jardinage naturel: Cette animation permettra d’évoquer le jardinage au naturel sous le prisme de la vie du sol. Les trucs et astuces au jardin de chacun pourront donc être mutualisés.

Samedi 30 avril de 10h à 12h, balade sensorielle parents, enfants: Découverte de notre environnement et des richesse avec nos 5 sens

Samedi 30 avril de 14h à 16h, gaspillage alimentaire : La problématique du gaspillage est économique, environnementale et éthique. Cette problématique nous touche toux, nous évoquerons donc les moyens de la réduire au sein de notre foyer.

Les réservations sont conseillées:

06.33.24.75.53.

arnaudpotocki@sitcom-argentan.fr

Rabodanges 2 rue de la Pommeraie Putanges-le-Lac

dernière mise à jour : 2022-04-05 par