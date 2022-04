Sitcom ! Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Sitcom ! Episcènes 6 Rue René Olivier Bizanos 2022-05-21

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Bizanos 15 15 EUR Performance hybride, hésitant entre le one man show, la conférence, la séance de psychanalyse, la recherche archiviste, la prestation à l’Entertainment… Il s’agit d’un récit, d’une saga familiale, faisant surgir des voix comme des échos, projetant des souvenirs disparates, des discussions imaginaires pour conjurer le manque et l’incompréhension. Attention jauge limitée ! Merci de votre soutien.

Ouverture du café-théâtre à 19h.

