SISYPHOLIA Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

SISYPHOLIA Toulouse, 5 octobre 2022, Toulouse. SISYPHOLIA

RUE ALSACE LORRAINE Rue d’Alsace-Lorraine Toulouse Haute-Garonne Rue d’Alsace-Lorraine RUE ALSACE LORRAINE

2022-10-05 – 2022-10-05

Rue d’Alsace-Lorraine RUE ALSACE LORRAINE

Toulouse

Haute-Garonne Sisypholia est une performance en extérieur qui consiste à évoquer une figure mythologique dans des espaces de consommation urbains afin de créer une perturbation poétique dans un mouvement commercial. Librement inspirée du mythe de Sisyphe, cette figure marionnettique étrange va se lancer dans une quête absurde et répétitive, au sein d’un environnement inadapté à sa taille et à sa démarche, afin de provoquer un léger trouble. Dans une volonté de susciter des paradoxes, Sisypholia brouille les pistes de compréhension pour offrir un nouveau regard sur les effets de la surconsommation et de nos comportements absurdes. Durée: 40 min Performance urbaine.

Création 2022 proposée dans le cadre de La Biennale – Festival international des arts vivants Toulouse Occitanie. +33 5 61 59 98 78 http://laplacedeladanse.com/ Rue d’Alsace-Lorraine RUE ALSACE LORRAINE Toulouse

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne Rue d'Alsace-Lorraine RUE ALSACE LORRAINE Ville Toulouse lieuville Rue d'Alsace-Lorraine RUE ALSACE LORRAINE Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

SISYPHOLIA Toulouse 2022-10-05 was last modified: by SISYPHOLIA Toulouse Toulouse 5 octobre 2022 Haute-Garonne RUE ALSACE LORRAINE Rue d'Alsace-Lorraine Toulouse Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne