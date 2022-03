Sisters with transistors Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Sisters with transistors Saint-Malo, 12 mars 2022, Saint-Malo. Sisters with transistors Cinéma Vauban – La Grande Passerelle 12 rue Théodore Monod Saint-Malo

2022-03-12 – 2022-03-12 Cinéma Vauban – La Grande Passerelle 12 rue Théodore Monod

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Film de Lisa Rovner. La projection sera précédée d’une conférence de Christophe Brault “Les pionniers de la musique électroniques de 1947 à 1984”. contact@levaubancinema.fr +33 2 99 80 00 00 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/infos-pratiques-vauban2 Film de Lisa Rovner. La projection sera précédée d’une conférence de Christophe Brault “Les pionniers de la musique électroniques de 1947 à 1984”. Cinéma Vauban – La Grande Passerelle 12 rue Théodore Monod Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse Cinéma Vauban - La Grande Passerelle 12 rue Théodore Monod Ville Saint-Malo lieuville Cinéma Vauban - La Grande Passerelle 12 rue Théodore Monod Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Sisters with transistors Saint-Malo 2022-03-12 was last modified: by Sisters with transistors Saint-Malo Saint-Malo 12 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine