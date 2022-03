SISTERS TRIP – w/ Chu Chi Cha, La Baronesa, DJ Scorpio Qveen & Vik-ing Le Chapiteau, 7 avril 2022, Marseille.

SISTERS TRIP 07.04 | 18h-01h Le Chapiteau, Marseille Good music & animations ! Billetterie : [https://tinyurl.com/2p9fsw3h](https://tinyurl.com/2p9fsw3h) Atterrissage forcé sur l’électro planète ! Etes-vous prêt.e.s pour ce voyage aux sonorités éclectiques et engagées ? Lors de cette soirée de lancement du collectif Sound Sisters qui œuvre pour l’égalité des genres dans les métiers des musiques actuelles, montez à bord pour découvrir 4 artistes aux univers bien léchés. De la cumbia électro avec Chu Chi Cha, de l’électro enracinée avec la Baronesa, de l’afrobeat avec Scorpio Qveen, de la tribal techno avec VIK-ING. Alors n’ayez crainte, vous allez vous déhancher comme ja ja ! DRESS CODE : faites-vous triper ! — LINE UP — CHU CHI CHA Chu Chi Cha est un duo Franco-Chilien qui débarque à Marseille en plein confinement 2020. L’esprit apocalyptique dans lequel se trouve le monde à ce moment-là les poussent à explorer leur limite. Résultat : un puissant mélange de cumbia colorée et d’électro explosive, à découvrir sans modération. [https://www.youtube.com/watch?v=uCIQ0HOz6FM](https://www.youtube.com/watch?v=uCIQ0HOz6FM) LA BARONESA Aux racines musicales, de la cumbia, de l’afrobeat de la techno à la Trap a l’acide joué sur sampler et clavier. Des morceaux cosmopolites et débridés puisés dans les cultures traditionnelles du monde d’hier à aujourd’hui. La Musica comienza donde el poder de las palabras se detiene. [https://www.youtube.com/watch?v=TCv-5-5CvPE](https://www.youtube.com/watch?v=TCv-5-5CvPE) DJ SCORPIO QVEEN (MARABOUTAGE) Afrobeats & dancehall, un écrin pur de bonne musique en provenance de la famille Maraboutage ! VIK-ING (SOEURS MALSAINES) Queen acid break, ghetto house et techno qui vous proposera un set plus groovy qu’à son habitude. Pas que du boumboum, mais aussi du boumboum! [https://soundcloud.com/victoria-songes-y/tracks](https://soundcloud.com/victoria-songes-y/tracks) — ANIMATIONS — Maquillage paillettes & peintures fluo (Prix libre – CASH ONLY) Tombola aux lots alléchants : gagne tes places de festival ! (2 euros – CASH ONLY) Lancer de pantoufles (Prix libre – CASH ONLY) Chamboule tout (2 euros – CASH ONLY) : un ticket acheté = un ticket de tombola gratuit Tatouage avec @magicalbodies.tattoo & @mamacitattt Friperie Voyance & tarot SISTERS TRIP ET PROJET SOUND SISTERS La soirée Sister’s Trip est un projet de restitution du programme Sound Sisters qui œuvre pour l’égalité des genres dans les musiques actuelles. A l’automne 2021, une trentaine de participant·e·s, étudiant·e·s, bénévoles, passionné·e·s ou déjà inséré·e·s professionnellement se sont réuni·e·s pour penser les conditions favorables à une meilleure inclusion des femmes et minorisé·e·s de genre dans les métiers des musiques actuelles. Iels ont découvert divers métiers à travers les carrières de professionnelles engagées qui furent leur mentores et ont co-écrit une charte pour améliorer l’inclusion dans les musiques actuelles. Fort de ses rencontres et de ses apprentissages, le projet a trouvé sa continuité et les volontaires empruntent doucement et sûrement la voie de la professionnalisation à travers la réalisation de leur première soirée SISTER’S TRIP, accompagnées de leurs mentores et de l’association Les Merry Pranksters. ► [www.soundsisters.fr](http://www.soundsisters.fr) ► [https://www.facebook.com/projetsoundsisters](https://www.facebook.com/projetsoundsisters) ► [https://www.facebook.com/les.merry.pranksters/](https://www.facebook.com/les.merry.pranksters/) — INFOS PRATIQUES — BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2p9fsw3h](https://tinyurl.com/2p9fsw3h) PREVENTES : 8 euros SUR PLACE 10 euros (Cash only) Prévoyez du cash si vous souhaitez profiter des animations !

