La Pélerine écossaise Sissy, mercredi 17 janvier 2024.

Sissy Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 20:30:00

fin : 2024-01-17

Au centre de l’action, nous retrouvons un couple en vacances en Bretagne, embourgeoisé confortablement dans sa routine.

Tout pourrait s’arrêter là, mais des amis de Paris et un voisin, vont venir déranger leurs habitudes et réveiller des pulsions endormies. Les personnages ont tous des caractères bien trempés. Chacun joue son numéro d’équilibristes avec : mensonges, trahisons, erreurs, gaffes et acrobaties verbales sur un fond d’humanité universelle !

Compagnie Topaze

Sissy 02240 Aisne Hauts-de-France



