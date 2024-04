Sissoko, Segal, Parisien, Peirani Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement, samedi 6 juillet 2024.

Sissoko, Segal, Parisien, Peirani Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ballaké Sissoko et sa kora, Vincent Segal et son violoncelle, aux côtés de l’accordéon de Vincent Peirani et du saxophone d’Emile Parisien.

L’égarement a parfois du bon, surtout en musique, surtout dans le jazz et surtout quand cela concerne quatre des plus talentueux artistes world’n’jazz du moment.



Le 6 juillet la scène de La Veille Charité va accueillir l’un des concerts évènement de cette édition du Marseille Jazz. Imaginez sur scène, Ballaké Sissoko et sa kora, Vincent Segal et son violoncelle, aux côtés de l’accordéon de Vincent Peirani et du saxophone d’Emile Parisien. Entre magiciens et griots, il va être question de voyage, d’explorations sonores, de culture chic et de maitrise instrumentale choc ! Ce soir-là, les étoiles marseillaises vont briller et éclairer la scène devenue, pour un soir, le territoire de ses égarés poétiques où l’oreille est l’instrument-roi, où le simple plaisir et désir d’écouter l’autre va aboutir à la naissance d’un splendide chant à quatre voix !



Ouverture Class Jazz LMN Trio



L, M, N trois lettres reliées par l’ordre de l’alphabet, connectées entre elles à l’image des musiciens du LMN Trio.

On pourrait les mettre dans le désordre Léo, Maryline et Nghia finissent toujours par accoster à bon port, souvent au terme d’un voyage musical haut en couleurs.

Camarades de longue date, les musiciens du LMN Trio transmettent leurs émotions à travers le jeu et l’improvisation dans un esprit de complicité et de partage.



Soirée en partenariat avec les Musées de Marseille. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 20:00:00

fin : 2024-07-06

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue De la Charité

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

