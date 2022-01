Sissi Imaziten à Savigny s/Orge (91) Conservatoire de Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

Dans le cadre de la sortie officielle de son album « _**Anzur**_ » chants ancestraux, sur toutes les plateformes dès février 2022 , **Sissi Imaziten** sera en concert : vendredi 18/02 à l’espace Jules Vallès à Paris samedi 19/02 au conservatoire de Savigny-sur-Orge Toutes nos infos sur [**www.sissi-imaziten.com**](http://www.sissi-imaziten.com) ou page facebook [**www.facebook.com/sissimaziten/**](https://www.facebook.com/sissimaziten/) – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** – Concerts de sortie officielle de l’album « Anzur » chants ancestraux Conservatoire de Savigny sur Orge 25 Grande Rue, 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge Essonne

