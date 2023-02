SISSI IMAZITEN à la Scène du Canal La Scène du Canal Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 01 février 2023

de 20h00 à 22h00

Plein tarif : 15 EUR Tarif réduit : 12 EUR

Dans le cadre des Musiques du monde au canal, Sissi Imaziten est heureuse de vous présenter sa musique, au style kabyle, inspirée de son enfance. En partenariat avec le Collectif des musiques et danses du monde en Île-de-France Sissi ne s’interdit rien ; elle explore. Habitée par les mélodies traditionnelles de son enfance, elle est sensible à leur force et à leur dimension universelle. Sissi Imaziten chante de l’intérieur ; elle chante du cœur ! Quand elle chante, elle entre en communion avec le monde qui l’entoure. Aujourd’hui, elle est heureuse de partager avec vous ces chants qui nous ramènent à ses racines mais aussi à notre part universel ; ce quelque chose qui nous rapproche au-delà des mots et des frontières! Sissi a grandi dans une famille d’immigrés pour qui la musique était un moyen de garder un lien avec ses racines et ses origines. Elle retrouve dans la musique, un support du dialogue interculturel. Femme de son temps, elle croit aux connections visibles et invisibles reliant les êtres humains. Avec ces chants qui traversent les âges, elle espère créer des passerelles entre hier et aujourd’hui, l’ici et l’ailleurs, la tradition et la modernité ! Sissi Imaziten s’est inspiré de la sagesse et de la poésie ancestrales des montagnes de Kabylie pour composer les chants ancestraux de son premier album ANZUR ( Pèlerinage). Elle a grandi dans une famille d’immigrés pour qui la musique était un moyen de garder un lien avec ses racines et ses origines. Elle a grandi au son de la flûte de roseau de son père et des complaintes que chantait sa mère pour surmonter les douleurs de l’exil. Ces complaintes qui vous donnent des frissons, qui vous bouleversent parce que même enfant vous sentez qu’il se passe quelque chose au-delà des mots. Laissez vous transporter dans cet univers ! Fermez les yeux et écoutez ! La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://www.crl10.net/blog/sissi-imaziten-%C3%A0-la-sc%C3%A8ne-du-canal https://www.facebook.com/events/500935182182124 https://www.facebook.com/events/500935182182124 https://www.helloasso.com/associations/crl10/evenements/sissi-imaziten

